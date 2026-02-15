Quando a marca Colgate comprou a poderosa Kolynos, em 1997, o engenheiro de produção José Eduardo Tobias enxergou o que o mercado chama de oportunidade. Adquiriu em um ferro-velho na cidade de São Paulo uma máquina parada de produção de creme dental.

Utilizou os aprendizados com o pai (saudoso Youssef Nakhl Tobias) acumulados desde 1974, quando nasceu a primeira produção fabril da família, e os conhecimentos na universidade para revisar e pôr o equipamento para funcionar. Em 2001, produzia as primeiras embalagens de creme dental em escala, em Bauru. Perto de se passarem 30 anos depois, o empresário instalado no Distrito Industrial I acaba de assinar um novo ciclo de "oportunidade": a IceFresh fechou negócio com a poderosa farmacêutica Cimed.

Como essa história chegou aqui?

A trajetória de empreendedorismo em escala tem vários ingredientes essenciais, na visão do próprio Tobias. Um deles é o desenvolvimento da percepção, o "tino" pelo setor. Ele foi fazer graduação em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo (USP), após ter acompanhado o pai iniciando sua jornada fabril montando pacotes de salgadinho de milho. "A gente falava com humor em casa que era nossa Elma Chips. Meu pai começou tudo isso fazendo salgadinho de milho embalado e guarda-chuva crocante. Quem tem pelo menos 40 anos se lembra desse doce", conta.