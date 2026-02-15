Santa Cruz do Rio Pardo - O empresário Roberto Siqueira, de 64 anos, um dos proprietários da indústria Gobeche Chocolates, de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), morreu neste sábado (14) depois que a caminhonete que ele conduzia despencou de uma ponte no rio Paranapanema, na altura do quilômetro 273 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Itaí, na região de Avaré. Ele deixa esposa e uma filha. As informações são do portal do Sudoeste Paulista.

De acordo com o site, por razões a serem esclarecidas, na tarde de sábado, a Amarok conduzida pelo empresário rompeu a mureta de proteção da ponte e caiu no rio. Bombeiros de Itaí e de Avaré fizeram buscas e retiraram o corpo da vítima do veículo por volta das 19h30.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também atuaram na ocorrência. O corpo de Roberto foi sepultado no final da tarde deste domingo (15), no Cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo.