Um jovem, cuja identidade e idade não foram divulgadas, sofreu ferimentos graves ao colidir a moto Honda CG que conduzia na traseira de um Fiat Palio estacionado em via pública, na tarde deste sábado (14), na quadra 13 da avenida Marcos de Paula Raphael, no Núcleo Mary Dota, em Bauru.

Equipes da Polícia Militar e da perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local. O boletim de ocorrência (BO) não foi disponibilizado até o momento. Devido a isso, não é possível saber o estado da vítima e se havia um garupa envolvido.

Segundo o que o JCNET apurou, populares auxiliaram o rapaz para que ele não ficasse muito tempo exposto ao sol até a chegada do atendimento médico. Para isso, utilizaram um papelão de um comércio situado naquele quarteirão.