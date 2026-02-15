15 de fevereiro de 2026
Motociclista fica em estado grave ao bater em carro estacionado

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A moto e o Fiat Palio no acidente ocorrido no Mary Dota
Um jovem, cuja identidade e idade não foram divulgadas, sofreu ferimentos graves ao colidir a moto Honda CG que conduzia na traseira de um Fiat Palio estacionado em via pública, na tarde deste sábado (14), na quadra 13 da avenida Marcos de Paula Raphael, no Núcleo Mary Dota, em Bauru.

Equipes da Polícia Militar e da perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local. O boletim de ocorrência (BO) não foi disponibilizado até o momento. Devido a isso, não é possível saber o estado da vítima e se havia um garupa envolvido.

Segundo o que o JCNET apurou, populares auxiliaram o rapaz para que ele não ficasse muito tempo exposto ao sol até a chegada do atendimento médico. Para isso, utilizaram um papelão de um comércio situado naquele quarteirão.

Algo que chamou a atenção no acidente foi o fato de o motociclista estar de chinelos, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), configurando infração média.

Ele foi socorrido pelo Samu até o Pronto-Socorro Central (PSC). As circunstâncias do acidente serão apuradas com base no videomonitoramento do local.

O JCNET acompanha o caso.

