Um motociclista de 24 anos morreu, na tarde deste domingo (15), na altura do quilômetro 342 mais 650 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do viaduto sobre a avenida Nuno de Assis, em Bauru, após ter o pescoço atingido por uma linha de pipa chilena e sofrer uma queda.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, o jovem trafegava pela rodovia em uma Honda CG Titan no sentido Interior-Capital quando, por volta das 14h, atingiu a linha de pipa e caiu. Ele sofreu um corte no pescoço e não resistiu.

O óbito foi constatado por equipes de resgate ainda no local. Já a passageira da moto foi socorrida com lesões leves. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.