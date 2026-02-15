A Diretoria Colegiada (Dicol) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, ontem, regras para o cultivo da cannabis sativa no Brasil por empresas para fins medicinais.

Na mesma reunião, a autarquia definiu uma série de outras normas para produtos derivados da planta, incluindo a permissão de manipulação do canabidiol e a ampliação de suas vias de administração.

O plantio era proibido para qualquer finalidade no país pela Lei de Drogas. Porém, em novembro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o cultivo da planta com baixo teor de tetrahidrocanabinol (THC), inferior a 0,3%, por pessoas jurídicas apenas para fins medicinais e farmacêuticos.