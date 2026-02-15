A chinesa CFMoto é conhecida no Brasil por seus quadriciclos voltados para o uso recreativo, que são usados em fazendas e competições. Agora, a marca entra no segmento de motocicletas, com início das vendas previsto para este semestre.
A produção será no Polo Industrial de Manaus no regime CKD (os veículos chegam ao país parcialmente montados). Será a única unidade fabril fora da China, segundo a empresa.
No ano passado, o público teve os primeiros contatos com a marca no Festival Interlagos, em São Paulo, e no Capital Week, em Brasília. Uma das opções é a CL-C450 Bobber, que tem estilo clássico, mas com tecnologias modernas.
A motocicleta vem com painel digital redondo com tela TFT (sigla em inglês para transistor de película fina), iluminação por LEDs e retrovisores do tipo "ponta de guidão".
Há alguns recursos conectados, como o aplicativo CFMoto Ride. O sistema é integrado ao Google Maps e armazena o histórico de rotas, além de permitir interação entre os motociclistas que possuem modelos da marca. A funcionalidade T-Box permite consultar a localização do veículo em tempo real.
BANCO ÚNICO
Apesar da má fama do banco único, que costuma ser mais rígido, a moto chinesa traz um assento bem acolchoado, que está a 70,5 cm de altura do solo. A posição de pilotagem é confortável, e as pedaleiras recuadas facilitam as trocas de marchas.
Enfrentar curvas não é da natureza das motos de estilo cruiser, mas a CL-C450 Bobber vai bem nas inclinações, com boa distribuição de peso. Seus pneus largos tanto na traseira quanto na dianteira dão estabilidade e um estilo que remete às motocicletas do fim da década de 1940.
O motor de 450 cm³ (43,7 cv de potência) gira suave e vibra pouco em altas rotações. A refrigeração é líquida, o câmbio é de seis velocidades e a transmissão é feita por correia dentada. Há ainda embreagem deslizante e controle de tração.
Na traseira, as luzes de freio são integradas às das setas, enquanto o escape tem duas saídas. O para-lama deixa parte da roda e do pneu à mostra.
VENDAS
Perto de iniciar as vendas no país, a CFMoto já definiu os locais de suas primeiras concessionárias de motocicletas. A princípio, serão cinco lojas, sendo que duas estarão no estado de São Paulo: uma na capital (Vila Leopoldina, zona oeste) e outra no interior, em Piracicaba.
O Rio Grande do Sul terá outras duas revendas, nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul. A quinta loja será instalada em Curitiba.
Rio, Florianópolis, Belo Horizonte e Goiânia estão na segunda fase do plano de expansão, que na sequência deverá chegar às capitais do Nordeste. Contudo, ainda não há datas definidas para os próximos passos.
LÍDER
A CFMoto é líder no mercado chinês de motos de média e alta cilindrada (acima de 200 cm³). Para reverter a desconfiança do público em relação aos modelos chineses, a empresa tem parceria com a marca austríaca KTM.
A montadora também investe em fornecedores globais, com freios da espanhola J.Juan (grupo Brembo), suspensão da japonesa KYB e eletrônica desenvolvida pela alemã Bosch.