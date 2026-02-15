A chinesa CFMoto é conhecida no Brasil por seus quadriciclos voltados para o uso recreativo, que são usados em fazendas e competições. Agora, a marca entra no segmento de motocicletas, com início das vendas previsto para este semestre.

A produção será no Polo Industrial de Manaus no regime CKD (os veículos chegam ao país parcialmente montados). Será a única unidade fabril fora da China, segundo a empresa.

No ano passado, o público teve os primeiros contatos com a marca no Festival Interlagos, em São Paulo, e no Capital Week, em Brasília. Uma das opções é a CL-C450 Bobber, que tem estilo clássico, mas com tecnologias modernas.