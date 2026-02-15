Brasília - O Carnaval de 2026 promete ser lembrado não pelo barulho das baterias, mas pelo conforto da sala de casa. Em pesquisa inédita realizada pela Hibou, Instituto especializado em monitoramento e insights de consumo, em parceria com a Score, Agência de Brand & Shopper Experience do ecossistema Biosphera.ntwk, revela um comportamento inesperado: a grande maioria dos brasileiros não quer pular Carnaval.
Segundo o levantamento feito com 1.714 pessoas em todo o país, 73,2% da população pretende ficar em casa durante os dias de folia. O estudo aponta que o feriado se transformou oficialmente no "período nacional do descanso", com apenas 7,3% planejando pular em bloquinhos e uma parcela mínima de 4,6% viajando para a praia.
Para quem vai ficar em casa, o plano de "folia" é tecnológico. O streaming será o melhor amigo do brasileiro: 62,5% dos entrevistados já elegeram a Netflix como companheira oficial, seguida pelo Amazon Prime (29,7%) e YouTube (24,4%).
Os planos são claros: 48% querem maratonar filmes e séries, 36,3% pretendem apenas dormir muito, sendo que esse número sobe mais ainda entre os brasileiros de até 34 anos que supostamente deveriam ser os mais animados (47%) e 27,3% afirmam que o objetivo é "não fazer nada".
Além disso, a faxina doméstica (27%) e a leitura de livros (21,5%) ganharam mais espaço na agenda do que assistir aos desfiles pela TV, opção de apenas 16,1% da população.
"O brasileiro está usando o feriado para recuperar o fôlego mental. E com mais da metade das pessoas considerando a data como um descanso para a mente, a indústria do entretenimento doméstico e do delivery ganha um apelo gigantesco, enquanto a folia de rua luta para manter seu apelo diante de uma população exausta", analisa Ligia Mello, CSO da Hibou.
CHURRASCO E PIZZA
Longe das dietas rigorosas, o cardápio caseiro será de indulgência. O churrasco lidera a preferência nacional com 11%, acompanhado de perto pela pizza (9%), delivery (7%) e sorvete (7%).
A lista de desejos inclui ainda comida congelada (6%), lanches (5%) e massas (4%).
Para beber, a sobriedade impera na hidratação: a água é a bebida oficial para 55%, seguida por sucos (49,3%) e refrigerantes (46,1%).
As bebidas alcoólicas aparecem com menor frequência, sendo a cerveja e o vinho citados por 25% e os destilados por apenas 15,3%.
INSEGURANÇA
Para a minoria que ainda se arrisca nas ruas, o sentimento é de alerta. O "momento pular carnaval" é ofuscado por preocupações reais: 57,8% dos foliões estão assustados com a segurança nas ruas e 24,5% reclamam dos preços abusivos das bebidas.
Na hora do aperto, o maior "perrengue" citado por 81,2% é a dificuldade de encontrar banheiros, seguido pela falta de segurança (51%) e pelo excesso de gente em espaços pequenos (41,9%). Mesmo assim, para quem vai, os itens essenciais são água (65,2%), amigos (64%) e um trio elétrico animado (63,4%).