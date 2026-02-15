Brasília - O Carnaval de 2026 promete ser lembrado não pelo barulho das baterias, mas pelo conforto da sala de casa. Em pesquisa inédita realizada pela Hibou, Instituto especializado em monitoramento e insights de consumo, em parceria com a Score, Agência de Brand & Shopper Experience do ecossistema Biosphera.ntwk, revela um comportamento inesperado: a grande maioria dos brasileiros não quer pular Carnaval.

Segundo o levantamento feito com 1.714 pessoas em todo o país, 73,2% da população pretende ficar em casa durante os dias de folia. O estudo aponta que o feriado se transformou oficialmente no "período nacional do descanso", com apenas 7,3% planejando pular em bloquinhos e uma parcela mínima de 4,6% viajando para a praia.

Para quem vai ficar em casa, o plano de "folia" é tecnológico. O streaming será o melhor amigo do brasileiro: 62,5% dos entrevistados já elegeram a Netflix como companheira oficial, seguida pelo Amazon Prime (29,7%) e YouTube (24,4%).