Enquanto o futebol moderno se alimenta de curtidas, reels, transmissões ao vivo e uma batalha diária por novos seguidores, há quem prefira deixar que a bola fale por si. Em tempos de superexposição digital, o atacante Carlão segue na contramão: perfil privado, aceitando apenas amigos e pessoas próximas, poucos posts, raras aparições e menos de mil seguidores no Instagram.

O número é modesto para quem carrega o peso de artilheiro e ídolo do Noroeste e por outros clubes por onde passou, como a Ferroviária e o São Caetano. Discreto por escolha, ele cultiva o estilo “pouca mídia e muito futebol”, transformando silêncio em foco e simplicidade em identidade dentro e fora de campo.

Quem também deu exemplo de rotina digital semelhante à de Carlão é o meia Danielzinho, contratado pelo São Paulo após se destacar na Série A do Brasileirão do ano passado pelo Mirassol. Danielzinho sequer tem conta em rede social e nem precisou disso para chegar onde chegou.