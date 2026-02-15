15 de fevereiro de 2026
JOGADOR RAIZ

Carlão é discreto nas redes sociais: pouca mídia e muito futebol

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Vinícius Henrique/Divulgação
Em ano de Copa, a torcida pede: 'Carlão é Seleção!'
Em ano de Copa, a torcida pede: 'Carlão é Seleção!'

Enquanto o futebol moderno se alimenta de curtidas, reels, transmissões ao vivo e uma batalha diária por novos seguidores, há quem prefira deixar que a bola fale por si. Em tempos de superexposição digital, o atacante Carlão segue na contramão: perfil privado, aceitando apenas amigos e pessoas próximas, poucos posts, raras aparições e menos de mil seguidores no Instagram.

O número é modesto para quem carrega o peso de artilheiro e ídolo do Noroeste e por outros clubes por onde passou, como a Ferroviária e o São Caetano. Discreto por escolha, ele cultiva o estilo “pouca mídia e muito futebol”, transformando silêncio em foco e simplicidade em identidade dentro e fora de campo.

Quem também deu exemplo de rotina digital semelhante à de Carlão é o meia Danielzinho, contratado pelo São Paulo após se destacar na Série A do Brasileirão do ano passado pelo Mirassol. Danielzinho sequer tem conta em rede social e nem precisou disso para chegar onde chegou.

Enquanto isso, em Bauru, o careca mais amado do futebol paulista completou recentemente seu gol de número 30 com a camisa alvirrubra. Foram 70 jogos disputados, marca alcançada no confronto contra o Santos.

A decisão

O Noroeste entra em campo neste domingo (15), contra o Primavera, fora de casa, para um duelo que vale mais do que três pontos: está em jogo a permanência na elite do Paulistão do ano que vem. Trata-se da 8.ª e última rodada da primeira fase. Todos os jogos serão disputados simultaneamente, às 20h30, com transmissões pela HBO Max. A única partida em TV aberta, pela Record, será o duelo entre São Bernardo e Corinthians.

