Vera Cruz - O cultivo de plantas alimentícias em ambientes fechados é uma tendência mundial, impulsionada pela busca por uma agricultura mais sustentável e economicamente viável. Essa é a proposta de pesquisa acadêmica desenvolvida na Escola Técnica Estadual (Etec) Paulo Guerreiro Franco, em Vera Cruz (90 quilômetros de Bauru), onde foi criado um sistema de baixo custo e fácil instalação capaz de aumentar em 35% a produtividade da alface.

A iniciativa partiu da estudante Maria Eduarda Sandes Dantas, do curso técnico de Agropecuária, que decidiu aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da formação para aprofundar estudos sobre técnicas de cultivo em ambientes internos ou indoor.

Com o título "Avaliação da Produção de Alface com o Uso da Suplementação Luminosa", o estudo resultou no desenvolvimento de um protótipo composto por luminárias equipadas com lâmpadas LED do tipo full spectrum (espectro completo), na cor roxa - combinação das faixas de luz vermelha e azul, essenciais para o crescimento vegetativo e o alongamento dos talos.