A expectativa de início do ciclo de queda da taxa básica de juros começa a redesenhar o cenário do mercado imobiliário em Bauru e região, com projeções positivas para 2026. Atualmente em 15% ao ano — o maior patamar registrado nos últimos 20 anos —, a Selic deverá entrar em trajetória descendente a partir de março, segundo sinalização do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) prevê que a taxa chegue a 12,5% ao final deste ano, movimento que tende a facilitar o acesso ao crédito e aquecer o mercado imobiliário.

Para o diretor regional do Secovi-SP em Bauru, Bruno Pegorin Netto, mais importante do que a intensidade da redução é o início do ciclo de queda. "Essa sinalização do Banco Central aumenta a confiança de que os cortes vão começar de fato e ajuda o consumidor a destravar decisões que exigem planejamento de longo prazo e que vinham sendo adiadas, como a aquisição de um imóvel", avalia.