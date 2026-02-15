Lençóis Paulista - Nesta semana, após elevado volume de chuva na região, o rio Lençóis registrou morte de peixes e excesso de lodo no trecho entre Lençóis Paulista, Areiópolis e Macatuba. Além disso, as operações de unidade geradora de energia elétrica precisaram ser paralisadas em razão do entupimento do sistema de alimentação. As informações foram publicadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) em sua página no Facebook.

Segundo a postagem, a situação atípica, com morte de peixes e arrasto de lodo e plantas macrófitas no rio Lençóis, foi verificada na tarde de quarta-feira (11). "Foi analisado que os dados pluviométricos acumulados dos últimos 11 dias de fevereiro na área da bacia hidrográfica excederam as cotas máximas em 38%, compensando os déficits de janeiro passado", ressalta.

"As curvas de drenagens do rio Lençóis tiveram oscilações de vazões, o que desencadeou picos de saturação hidráulica severos. Foram constatadas alterações físico-químicas de percentual de Hidrogênio (pH) e elevação da turbidez da água do rio Lençóis. As condições climáticas externas ao corpo d’água nas últimas 72 horas anteriores tiveram oscilações de temperatura".