O Carnaval 2026 em Bauru, que começou neste sábado (14), na avenida Jorge Zaiden, com entrada gratuita, conta com participação de seis escolas de samba e dois blocos carnavalescos nos dois dias de desfile - sábado e segunda-feira (16).
Reforçando seu compromisso com a informação e a valorização da cultura e das comunidades locais, o JCNET/Jornal da Cidade faz a transmissão completa e ao vivo da festa popular, com exibição pelo canal oficial no YouTube, o JCNETBAURU, e o portal JCNET.
Neste sábado, após a apresentação da Realeza, desfilaram o Bloco Suingue do Icarahy (20h), Escola de Samba Dragões Unidos da Vila (20h50), Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá (22h) e Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão (23h10).
Já na segunda, o público poderá conferir, após desfile da Realeza, o Bloco Fiel Macabra (20h), a Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto (20h50), a Escola de Samba Tradição da Zona Leste (22h) e a Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade (23h10).