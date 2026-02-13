Jaú - Um comerciante de 43 anos que estava internado desde o último dia 25 de janeiro em decorrência de violentas agressões sofridas em uma confraternização entre amigos em Jaú (47 quilômetros de Bauru) não resistiu e morreu nesta sexta-feira (13). O corpo dele está sendo velado no Serviço de Luto Paulista e será sepultado neste sábado (14), às 10h, no Cemitério Municipal de Jaú.

Segundo informações da página Plantão de Notícia, pessoas próximas a Luiz Carlos Batista dos Santos, conhecido por comandar uma tradicional loja de esfirras em Jaú, contaram que ele foi agredido durante churrasco com amigos em uma edícula, após desentendimento.

Socorrido em estado gravíssimo, ele foi internado na Santa Casa da cidade, onde permaneceu sob cuidados intensivos desde então. Porém, nesta sexta-feira, Luiz Carlos não resistiu às complicações decorrentes do espancamento. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.