Depois de meses em impugnações do edital no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Judiciário, Bauru entra na fase decisiva de definição de preço e assinatura de contrato para duas (esgoto e drenagem) das várias concessões em andamento um marco político e administrativo histórico na cidade e que representa obras, operação e interesses que ultrapassam a R$ 10 bilhões. Outra preocupação é sobre a vigilância em torno de denúncias sob apuração de casos de propina no setor em outros cantos do País, o que contamina o multibilionário mercado de concessões aberto nas cidades a partir do novo marco legal.

Em Bauru, na área de saneamento, a entrega dos envelopes para a concessão do esgoto e drenagem da avenida Nações Unidas, realizada na última quarta-feira (11/2) pela Comissão de Concessões da Prefeitura de Bauru, marca uma inflexão decisiva na história recente da infraestrutura municipal. O que se viu na sala de licitações não foi apenas o cumprimento de um rito burocrático, mas o início da etapa final de disputa de peso bilionário inédito na cidade. A multinacional espanhola Acciona, a líder nacional em saneamento Aegea e o consórcio liderado pela CBI (Companhia Brasileira de Infraestrutura) estão oficialmente na disputa.

A presença dos três consórcios indica, em teoria, a atratividade do projeto após os ajustes necessários apontados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese) serem confirmados pelo TEC SP. Ajustes em regras no edital que foram ignoradas pelo Jurídico do Município na origem e que determinaram desgaste por meses em discussões junto aos órgãos fiscalizadores.