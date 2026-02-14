Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (13), dois suspeitos de furtar o celular de um homem que havia perdido a consciência após ser alvo de agressões. O aparelho havia sido localizado na quinta-feira (12) com um comerciante que responde por receptação dolosa.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a vítima relatar ter sido agredida nas imediações de um estabelecimento comercial, ocasião em que perdeu a consciência e constatou, depois, o desaparecimento de seu aparelho celular.
"Com base em diligências investigativas, análise de imagens e rastreamento do aparelho, verificou-se que o bem estava ativo nas proximidades do Terminal Rodoviário do município", revela a corporação, por meio de nota. O celular foi localizado em um bar.
Indagado, o comerciante admitiu ter recebido o aparelho em troca de mercadorias de baixo valor, apesar da discrepância entre o valor dele e os itens, e foi preso em flagrante por receptação qualificada. Na audiência de custódia, ele foi colocado em liberdade.
"No aprofundamento das investigações, restaram reunidos elementos indicando a autoria do furto por dois indivíduos distintos do comerciante", diz a polícia. Ambos tiveram prisões preventivas decretadas a pedido da Polícia Civil e foram detidos nesta sexta.
"Enquanto o comerciante responde ao processo em liberdade, os autores do furto encontram-se presos preventivamente, à disposição da Justiça. A Polícia Civil reafirma seu compromisso no enfrentamento aos crimes patrimoniais e à cadeia da receptação, prática que fomenta novas subtrações e impacta diretamente a segurança da população", afirma na nota.