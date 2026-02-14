Lençóis Paulista - Neste sábado (14), a programação do Carnaval em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) foi aberta com o tradicional desfile de blocos pela região central. A concentração ocorreu na praça do Soldado Constitucionalista (no início da rua XV de Novembro). Às 10h, os foliões, divididos em onze blocos, seguiram pela via em direção ao Parque do Paradão, onde foram recebidos com show do grupo Zero 14.

O prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete, participou da festa, acompanhado da primeira-dama e também presidente do Fundo Social da Solidariedade, Natalie Carmelino Sasso. O evento também foi prestigiado pelo ex-prefeito de Lençóis Paulista Anderson Prado, pelo prefeito de Macatuba, Anderson Ferreira, e vereadores e secretários municipais.

A programação do Lençóis Folia 2026 segue até terça-feira (17), com shows musicais na Praça Comendador José Zillo (Concha Acústica) todas as noites, atividades para as crianças neste domingo (15) e na terça, incluindo espetáculo circense e de mágica, oficinas, brinquedos infláveis e banho de espuma, e o Agita Lençóis, entre outras atrações.