Jaú - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, no início da madrugada deste sábado (14), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de bater várias vezes a cabeça de outro homem no chão durante uma briga na avenida Doutor Quinzinho, na Vila XV de Novembro. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e levada para a Santa Casa da cidade, onde segue internada.

De acordo com o registro policial, uma testemunha acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que, durante um desentendimento entre os envolvidos, um deles, de 34 anos, caiu no chão. Neste momento, o suspeito teria passado a bater a cabeça da vítima várias vezes no solo, até que ela perdesse a consciência.

O homem agredido foi socorrido em estado gravíssimo por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido à Santa Casa. No local, segundo o registro policial, uma tomografia constatou a existência de coágulos de sangue na cabeça e ele foi encaminhado para o centro cirúrgico.