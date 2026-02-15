Em um ano e um mês, a Prefeitura de Bauru reajustou a tarifa de água e esgoto cobrada pelo DAE em 18,3%. O primeiro reajuste foi em janeiro de 2025, relativo ao ano de 2024, de 10,5%. O segundo foi anunciado neste sábado (14) de Carnaval e é de 7,8%. A inflação acumulada neste período foi de 9,3%. O decreto que dá o reajuste fala apenas em recomposição da tarifa, mas não dá mais detalhes.

O reajuste anunciado pela prefeitura neste sábado ocorre apenas dois dias após a entrega de envelopes por parte de três empresas que disputam o bilionário tratamento de esgoto da cidade - a multinacional espanhola Acciona, a líder nacional em saneamento Aegea e o consórcio liderado pela CBI (Companhia Brasileira de Infraestrutura). Quando o contrato com a empresa vencedora for assinado, valerá a tarifa de água e esgoto do dia.

O reajuste da tarifa de água e esgoto impacta diretamente, para mais, no custo da concessão, que é de R$ 3,6 bilhões.