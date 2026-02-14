14 de fevereiro de 2026
Previsão é de Carnaval sem chuva neste sábado em Bauru


| Tempo de leitura: 1 min
O bauruense pode contar com São Pedro para aproveitar o sábado (14) e domingo (15) de Carnaval. A previsão, segundo o IPMet, é de muito calor sem chuva. A estabilidade retorna ao estado de São Paulo e o sábado, que começou com céu claro e poucas nuvens, deve seguir sem chuva à tarde e à noite.

Em outras regiões do Estado de São Paulo, a partir da tarde, chuvas isoladas são previstas para o sul e faixa leste, em função da presença de uma frente fria no litoral da região sul do Brasil. As temperaturas seguem elevadas.

Na segunda-feira (16), a condição de tempo fica estável na maior parte do território paulista. Ao longo do dia, o tempo permanece firme, sem previsão de chuvas em grande parte do interior do Estado, favorecendo períodos de sol entre nuvens.

Nas regiões sul do estado e na faixa litorânea, a presença de maior nebulosidade mantém o céu parcialmente nublado, mas ainda sem expectativa de precipitações significativas durante boa parte do dia.

A partir da tarde e, principalmente, no período da noite, a condição de estabilidade atmosférica começa a perder força. Com isso, aumentam as chances de ocorrência de chuvas isoladas em áreas do interior, com maior probabilidade para a metade leste do estado. Essas precipitações tendem a ocorrer de forma pontual e com intensidade variável.

