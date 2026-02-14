O bauruense pode contar com São Pedro para aproveitar o sábado (14) e domingo (15) de Carnaval. A previsão, segundo o IPMet, é de muito calor sem chuva. A estabilidade retorna ao estado de São Paulo e o sábado, que começou com céu claro e poucas nuvens, deve seguir sem chuva à tarde e à noite.

Em outras regiões do Estado de São Paulo, a partir da tarde, chuvas isoladas são previstas para o sul e faixa leste, em função da presença de uma frente fria no litoral da região sul do Brasil. As temperaturas seguem elevadas.

Na segunda-feira (16), a condição de tempo fica estável na maior parte do território paulista. Ao longo do dia, o tempo permanece firme, sem previsão de chuvas em grande parte do interior do Estado, favorecendo períodos de sol entre nuvens.