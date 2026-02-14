14 de fevereiro de 2026
BAURU

Erosão na Nuno de Assis recebe reparo emergencial neste sábado


| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Erosão fica na avenida Nuno de Assis, perto do trevo da Vila Santa Luzia
Erosão fica na avenida Nuno de Assis, perto do trevo da Vila Santa Luzia

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, realizou neste sábado (14) o reparo emergencial para contenção de uma erosão na avenida Nuno de Assis, perto do trevo da Vila Santa Luzia. A pasta reconstruiu a rede de drenagem e fez parte da recomposição do talude, evitando que a erosão avançasse até a via.

Segundo a asssessoria de imprensa, o serviço foi feito com recursos e equipes próprios do município. O reparo definitivo será realizado na quarta-feira (18), com a reconstrução do dissipador. No entanto, de acordo com a prefeitura, com o trabalho já realizado, a área está protegida em caso de chuvas nos próximos dias.

