A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, realizou neste sábado (14) o reparo emergencial para contenção de uma erosão na avenida Nuno de Assis, perto do trevo da Vila Santa Luzia. A pasta reconstruiu a rede de drenagem e fez parte da recomposição do talude, evitando que a erosão avançasse até a via.

Segundo a asssessoria de imprensa, o serviço foi feito com recursos e equipes próprios do município. O reparo definitivo será realizado na quarta-feira (18), com a reconstrução do dissipador. No entanto, de acordo com a prefeitura, com o trabalho já realizado, a área está protegida em caso de chuvas nos próximos dias.