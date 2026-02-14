Dois homens bolivianos foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas na sexta-feira (13), na rodovia Engenheiro João Batista Cabral, em Santa Cruz do Rio Pardo (100 quilômetros de Bauru).

A apreensão ocorreu durante a Operação de Impacto “Contra o Tráfico de Drogas”, realizada Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe do Canil (K9) do 13º Baep.

A abordagem ocorreu no pátio de um posto de combustíveis, após os indivíduos de 25 e 40 anos, aparentando nacionalidade estrangeira, perceberem a presença policial, levantaram, desviaram o olhar e iniciaram deslocamento a pé com aparente iobjetivo de fugir.