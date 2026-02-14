14 de fevereiro de 2026
SANTA CRUZ

Canil do 13º Baep prende 2 bolivianos por tráfico internacional


| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bolivianos expeliram, aproximadamente,140 invólucros com cocaína
Bolivianos expeliram, aproximadamente,140 invólucros com cocaína

Dois homens bolivianos foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas na sexta-feira (13), na rodovia Engenheiro João Batista Cabral, em Santa Cruz do Rio Pardo (100 quilômetros de Bauru).

A apreensão ocorreu durante a Operação de Impacto “Contra o Tráfico de Drogas”, realizada Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe  do Canil (K9) do 13º Baep.

A abordagem ocorreu no pátio de um posto de combustíveis, após os indivíduos de 25 e 40 anos, aparentando nacionalidade estrangeira, perceberem a presença policial, levantaram, desviaram o olhar e iniciaram deslocamento a pé com aparente iobjetivo de fugir.

Realizada a abordagem e durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, durante entrevista preliminar, os abordados apresentaram versões contraditórias sobre viagem e destino.

Observou-se ainda uma vermelhidão na região da boca e garganta, bem como rigidez abdominal e lombar ao toque, circunstâncias que indicavam possível ingestão de cápsulas contendo entorpecente.

Os suspeitos, que são bolivianos, foram encaminhados para atendimento médico, onde exames radiográficos confirmaram a presença de múltiplos corpos estranhos no trato gastrointestinal. Após procedimentos médicos, eles expeliram, aproximadamente, 140 invólucros com cocaína. A pesagem preliminar indicou cerca de 15 gramas por cápsula.

Segundo relato dos indivíduos, a droga teria sido ingerida na Bolívia e transportada até o Brasil, onde seria entregue a um contato desconhecido e que receberiam a quantia de R$1.500,00 cada um.

Eles receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Marília. Os detidos ainda estão sob custódia e escolta hospitalar até a completa eliminação do entorpecente.

