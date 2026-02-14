O clima de folia segue em Bauru neste fim de semana com a programação de Carnaval promovida por clubes da cidade. Bailes noturnos, matinês e atrações para toda a família movimentam a agenda até terça-feira (17). Confira!
Bauru Tênis Clube
O tradicional BTC Folia realiza seu baile de Carnaval neste sábado (14), a partir das 22h, no salão social do Bauru Tênis Clube. A animação ficará por conta da Banda Sassarico e do grupo B2C, com repertório que reúne marchinhas, axé e clássicos carnavalescos.
Na terça-feira (17), das 12h às 17h, o clube promove a matinê com o retorno do Banho à Fantasia no parque aquático. A programação inclui recreação da PousaDaHora, apresentação do grupo SpirraSamba e DJ com marchinhas.
As mesas para quatro pessoas custam R$ 480 para sócios e R$ 600 para não sócios. Convites individuais saem por R$ 50 para sócios e R$ 70 para não sócios. Para a matinê, a entrada é gratuita aos associados. Convidados pagam R$ 30 no lote antecipado até domingo (15) e R$ 45 após essa data. Crianças até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de responsável pagante. O BTC fica na avenida José Vicente Aiello, 5-176, Vila Serrão. Informações pelo telefone e WhatsApp 3235-0500 ou no Instagram @btc_baurutenisclube.
Associação Luso Brasileira
A Associação Luso Brasileira de Bauru promove o Carna Folia Luso 2026 neste sábado (14) e na segunda-feira (16), a partir das 21h, no Deck Piscina. A Banda Boca de Leite comanda a festa com repertório de samba, marchinhas e clássicos do Carnaval. O restaurante do clube funcionará durante o evento.
Os ingressos custam R$ 30 (um dia) e R$ 50 (dois dias) para sócios, e R$ 45 (um dia) e R$ 80 (dois dias) para não sócios. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Blacktag ou via PIX, com envio do comprovante. A Luso está localizada na rodovia Marechal Rondon, km 336, Chácaras Bauruenses. Informações pelo telefone (14) 3313-9565.
Alameda Rodoserv Center
O Alameda Rodoserv Center realiza matinês de sábado (14) a terça-feira (17), das 16h às 20h, no Alameda Hall. A programação inclui brinquedos com monitores, DJ com músicas de Carnaval e sucessos atuais, além de cosplays de heróis e princesas.
Os ingressos custam R$ 9,90 para crianças de 4 a 12 anos e R$ 13,90 para os demais. Crianças até 3 anos não pagam. As entradas podem ser adquiridas no local ou pelo site ingressosalameda.com.br. O Alameda fica na rua Luiz Levorato, 1-55. Informações pelo telefone (14) 3321-5000.