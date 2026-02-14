O clima de folia segue em Bauru neste fim de semana com a programação de Carnaval promovida por clubes da cidade. Bailes noturnos, matinês e atrações para toda a família movimentam a agenda até terça-feira (17). Confira!

Bauru Tênis Clube

O tradicional BTC Folia realiza seu baile de Carnaval neste sábado (14), a partir das 22h, no salão social do Bauru Tênis Clube. A animação ficará por conta da Banda Sassarico e do grupo B2C, com repertório que reúne marchinhas, axé e clássicos carnavalescos.

Na terça-feira (17), das 12h às 17h, o clube promove a matinê com o retorno do Banho à Fantasia no parque aquático. A programação inclui recreação da PousaDaHora, apresentação do grupo SpirraSamba e DJ com marchinhas.