Uma caixa com material escolar, incluindo apostilas e cadernos de origem pública, do Estado, foi descartada irregularmente no acostamento do trevo da avenida Nuno de Assis com a rodovia Marechal Rondon (SP-300), na região central da cidade. O flagrante foi feito pelo JCNET na manhã desta sexta-feira (13).

A quantidade parece pertencer a apenas um estudante, o que não diminui a irresponsabilidade do ato. O indicado é que descartes como este sejam feitos de forma adequada nos Ecopontos. Confira os endereços:

* Ecoponto Antonio Eufrasio de Toledo - Rua Sorocabana, quadra 2

* Ecoponto Mary Dota - Rua Americo Finazzi, quadra 4

* Ecoponto Jardim Redentor/Geisel - Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3

* Ecoponto Pousada I - Rua 41, quadra 1 (entre as ruas Joaquim Gonçalves Soriano, quadra 5, e Maurício Pereira de Lima)

* Ecoponto Edson Francisco da Silva - Rua Dulce Duarte Carrijo, quadra 4

* Ecoponto Parque Viaduto - Rua Bernardino de Campos, quadra 28

* Ecoponto Engenheiro Octávio Rasi - Rua Manoel Lopes Neves, quadra 1

* Ecoponto Santa Edwirges - Rua Francisco do Rêgo Carranca, quadra 1