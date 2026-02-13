A Churrascaria Porteira do Rio Grande, na avenida Nações Unidas, tradicional em Bauru, foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município da última terça-feira (10).

A Secretaria Municipal de Saúde informa por meio de nota, que recebeu denúncias de irregularidades por meio da Ouvidoria e realizou vistoria no dia 29 de janeiro. “Na ocasião, foram constatadas infrações sanitárias, com lavratura dos documentos pertinentes e descarte de produtos. Em nova vistoria realizada em 5 de fevereiro, verificou-se a permanência das irregularidades”.

Diante dos fatos, a Vigilância interditou o local no dia 6 de fevereiro. A nota informa ainda que “há processo administrativo em andamento, aguardando manifestação da empresa, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa”.