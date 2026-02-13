13 de fevereiro de 2026
NA NAÇÕES UNIDAS

Tradicional churrascaria de Bauru é interditada pela Prefeitura

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Priscila Medeiros
O auto de infração foi afixado nas entradas e funciona como lacre

A Churrascaria Porteira do Rio Grande, na avenida Nações Unidas, tradicional em Bauru, foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município da última terça-feira (10).

A Secretaria Municipal de Saúde informa por meio de nota, que recebeu denúncias de irregularidades por meio da Ouvidoria e realizou vistoria no dia 29 de janeiro. “Na ocasião, foram constatadas infrações sanitárias, com lavratura dos documentos pertinentes e descarte de produtos. Em nova vistoria realizada em 5 de fevereiro, verificou-se a permanência das irregularidades”.

Diante dos fatos, a Vigilância interditou o local no dia 6 de fevereiro. A nota informa ainda que “há processo administrativo em andamento, aguardando manifestação da empresa, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

A reportagem do JCNET esteve no endereço nesta quinta-feira (12) e constatou que o prédio está fechado, com auto de infração lacrando as portas. O documento foi afixado nas entradas e funciona como lacre, que não pode ser rompido. Algumas pessoas realizavam obras de reforma no imóvel.

Em suas redes sociais, o estabelecimento informou aos clientes que estaria fechado a partir do dia 7 de fevereiro. O motivo informado no Instagram e no Facebook da churrascaria é uma reforma. “Em breve, voltaremos às atividades”, finaliza o comunicado.

Procurado, o proprietário preferiu não se manifestar sobre o assunto.

