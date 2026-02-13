Como parte da operação Carnaval, coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4), policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, apreenderam, nesta quinta-feira (12), uma carga de entorpecentes que iria abastecer usuários durante o período de folia. Uma mulher foi presa em flagrante e as investigações prosseguem visando à prisão de outros envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, investigações visando ao combate do tráfico na chamada "biqueira da Viela", no Jardim Ouro Verde, explorada por integrantes de conhecida facção criminosa, levaram à identificação de uma residência no Parque Santa Edwiges usada para armazenar as drogas, a chamada "casa-bomba".

Os entorpecentes, conforme as apurações, viriam da Grande São Paulo. No local apontado pelas investigações, uma mulher foi flagrada com cerca de 2.700 pinos com cocaína, 1.500 porções de maconha, 1.100 porções de haxixe e 20 porções de crack, além de anotações sobre o comércio ilegal.