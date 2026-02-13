13 de fevereiro de 2026
CONTRA O TRÁFICO

Operação Carnaval apreende até droga com rótulo em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Droga com rótulo apreendida pela equipe RPM do 4.º BC
Droga com rótulo apreendida pela equipe RPM do 4.º BC

Três homens foram presos em bairros distintos de Bauru, na manhã desta sexta-feira (13), durante uma operação que reúne equipes do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) no combate ao tráfico de drogas antes, durante e depois do Carnaval.

A Força Tática da PM deteve em flagrante um suspeito de tráfico na rua Monsenhor Ramires, na Vila Zillo, e outro na rua Demétrio Arieta, no Jardim Carolina. Nessas duas ocorrências foram apreendidos cocaína, crack, maconha e dry, versão mais potente da cannabis.

Já a equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 1.ª Companhia prendeu um traficante que utilizava até rótulo personalizado em seus entorpecentes. Em um imóvel atribuído a ele, na rua Luis Ferrari, Parque das Nações, foram apreendidos maconha, skank e certa quantia em dinheiro. O rapaz recebia inclusive diversas moedas como pagamento dos usuários.

Os três, todos maiores de idade, foram apresentados ao Plantão Policial e permanecerão à disposição da Justiça ao menos durante a folia de Momo.

(Viaturas da Força Tática; crédito: Bruno Freitas)

