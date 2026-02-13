Três homens foram presos em bairros distintos de Bauru, na manhã desta sexta-feira (13), durante uma operação que reúne equipes do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) no combate ao tráfico de drogas antes, durante e depois do Carnaval.

A Força Tática da PM deteve em flagrante um suspeito de tráfico na rua Monsenhor Ramires, na Vila Zillo, e outro na rua Demétrio Arieta, no Jardim Carolina. Nessas duas ocorrências foram apreendidos cocaína, crack, maconha e dry, versão mais potente da cannabis.

Já a equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 1.ª Companhia prendeu um traficante que utilizava até rótulo personalizado em seus entorpecentes. Em um imóvel atribuído a ele, na rua Luis Ferrari, Parque das Nações, foram apreendidos maconha, skank e certa quantia em dinheiro. O rapaz recebia inclusive diversas moedas como pagamento dos usuários.