Bauru terá dois blocos desfilando na avenida Jorge Zaiden no Carnaval 2026. Um no sábado (14) e outro da segunda-feira (16), a partir das 20h.

O Suingue do Icarahy estreia no Carnaval de Bauru 2026 no sábado (14), às 20h, com 110 integrantes e 35 ritmistas. O novo bloco homenageia o antigo Clube Icaraí, espaço histórico de convivência, lazer e resistência da população negra da cidade, marcado pela exclusão social de seu tempo.

Ao resgatar esse nome, o grupo busca manter viva a memória de histórias, afetos e lutas que atravessam gerações, reafirmando o espaço como símbolo de pertencimento e fortalecimento da identidade negra em Bauru, explica o fundador Tobias Ferreira Gomes Terceiro. A porta-estandarte do bloco será Sara Belasco.