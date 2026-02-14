Bauru terá dois blocos desfilando na avenida Jorge Zaiden no Carnaval 2026. Um no sábado (14) e outro da segunda-feira (16), a partir das 20h.
O Suingue do Icarahy estreia no Carnaval de Bauru 2026 no sábado (14), às 20h, com 110 integrantes e 35 ritmistas. O novo bloco homenageia o antigo Clube Icaraí, espaço histórico de convivência, lazer e resistência da população negra da cidade, marcado pela exclusão social de seu tempo.
Ao resgatar esse nome, o grupo busca manter viva a memória de histórias, afetos e lutas que atravessam gerações, reafirmando o espaço como símbolo de pertencimento e fortalecimento da identidade negra em Bauru, explica o fundador Tobias Ferreira Gomes Terceiro. A porta-estandarte do bloco será Sara Belasco.
Apadrinhado pela Estação Primeiro de Agosto, o Suingue do Icarahy aposta em uma estética inspirada nos blocos afro, com desfile colorido e referências às religiões de matriz afro-ameríndia brasileira e à herança diaspórica africana.
O enredo "Yaya Masemba: do semba ao samba" percorre o caminho da África ao Brasil, celebrando raízes que resistem e se reinventam. As cores branco e lilás compõem a identidade visual, que traz como símbolo o Sankofa, conceito da cultura Akan. "Ele representa a sabedoria de olhar para o passado para fortalecer o presente", destaca Tobias.
BLOCO FIEL MACABRA
O bloco Fiel Macabra levará à avenida cerca de 110 integrantes, na segunda-feira (16), às 20h, informa o diretor de comunicação do bloco Mario Bross. O desfile contará com uma bateria formada por aproximadamente 35 ritmistas, além de três alas, um carro alegórico, um tripé e o estandarte que abre a apresentação. O carro alegórico simboliza o paradoxo entre o amor considerado "normal" e a paixão pelo Corinthians, representando a expulsão do cupido que conduz a amores passageiros, em contraste com um sentimento vivido de forma intensa e definitiva.
Com o enredo "Amor, com loucura se cura", o bloco exalta a paixão que foge à lógica e beira o exagero, mas que se transforma em identidade, força e pertencimento. A proposta é cantar um amor vivido sem freios: pelo carnaval, pela rua, pela bateria, pela coletividade e, sobretudo, pelo Corinthians. "A mensagem é direcionada ao torcedor que vive esse sentimento de forma visceral, mostrando que, na Fiel Macabra, o que muitos chamam de loucura é justamente de onde nasce a cura", conclui Mario.
HORÁRIOS DOS DESFILES
Sábado - 14 de fevereiro
19h30 - Realeza do Carnaval 2026
20h - Bloco Suingue do Icarahy
21h - Escola de Samba Dragões Unidos da Vila
22h10 - Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá
23h20 - Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão
Segunda - 16 de fevereiro
19h30 - Realeza do Carnaval 2026
20h - Bloco Fiel Macabra
21h - Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto
22h10 - Escola de Samba Tradição da Zona Leste
23h20 - Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade