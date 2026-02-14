O Carnaval 2026 em Bauru, que começa neste sábado (14), contará com a participação de seis escolas de samba e dois blocos carnavalescos, que prometem levar criatividade, ritmo e emoção à avenida Jorge Zaiden. Os desfiles acontecem nas noites deste sábado e segunda-feira (16), a partir das 19h, com entrada franca.

Cada agremiação se preparou ao longo do ano para apresentar enredos marcantes, fantasias elaboradas e muito samba no pé, em uma disputa que promete encantar o público.

A Realeza do Carnaval 2026 abre a festividade nos dois dias e é composta pela Rainha do Carnaval Gigi Batalha, o Rei do Carnaval Márcio Kabel, a Rainha da Diversidade Iza Garcia, o Rei da Diversidade Andy Vieira, a Rainha 60 Sheilinha Benedicto e o Rei 60 Mr. Augusto. A seguir, confira o que cada escola levará para a avenida.