O Sesi Vôlei Bauru conheceu no último mês os adversários que enfrentará na fase de grupos do Sul-Americano de Clubes Feminino 2026. Por meio de sorteio realizado pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV), o time bauruense está no Grupo C, junto do Regatas Lima, do Peru, e do Club UVIV, do Equador. O torneio continental será sediado em Lima, no Peru, entre os dias 18 e 22 de fevereiro e, além do título, possibilita a classificação para o Mundial de Clubes.

Estando nas duas decisões nacionais da última temporada contra a equipe do Osasco São Cristóvão Saúde, o Sesi Vôlei Bauru garantiu sua classificação para essa edição do Sul-Americano de Clubes Feminino. Além do Sesi Vôlei Bauru e da equipe de Osasco, estão na competição: Allianza Lima (PER), Universidad San Martin (PER), e BCO Republica (URU) no grupo A; Boston College (CHI), e Olympic (BOL) estão no grupo B junto do time osasquense; e Club UVIV (EQU) e Regatas Lima (PER) no grupo C.

A última participação do Sesi Vôlei Bauru no torneio continental foi na edição de 2024, na qual foi sede da competição. Na ocasião, o time bauruense ficou na terceira colocação, conquistando o bronze, e teve Dani Lins e Mayany na seleção do campeonato.