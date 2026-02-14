O Sesi Vôlei Bauru conheceu no último mês os adversários que enfrentará na fase de grupos do Sul-Americano de Clubes Feminino 2026. Por meio de sorteio realizado pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV), o time bauruense está no Grupo C, junto do Regatas Lima, do Peru, e do Club UVIV, do Equador. O torneio continental será sediado em Lima, no Peru, entre os dias 18 e 22 de fevereiro e, além do título, possibilita a classificação para o Mundial de Clubes.
Estando nas duas decisões nacionais da última temporada contra a equipe do Osasco São Cristóvão Saúde, o Sesi Vôlei Bauru garantiu sua classificação para essa edição do Sul-Americano de Clubes Feminino. Além do Sesi Vôlei Bauru e da equipe de Osasco, estão na competição: Allianza Lima (PER), Universidad San Martin (PER), e BCO Republica (URU) no grupo A; Boston College (CHI), e Olympic (BOL) estão no grupo B junto do time osasquense; e Club UVIV (EQU) e Regatas Lima (PER) no grupo C.
A última participação do Sesi Vôlei Bauru no torneio continental foi na edição de 2024, na qual foi sede da competição. Na ocasião, o time bauruense ficou na terceira colocação, conquistando o bronze, e teve Dani Lins e Mayany na seleção do campeonato.
Assim como nas edições anteriores, o Sul-Americano de Clubes Feminino 2026 garantirá duas vagas para a disputa da próxima edição do Mundial de Clubes Feminino. As vagas são ofertadas para os dois times finalistas da competição continental.
O Sesi Vôlei Bauru estreia no dia 19, quinta-feira, às 14h45, contra o Club UVIV do Equador. A outra rodada será no dia 20, sexta-feira, às 17h, contra o Regatas Lima, do Peru.
As semifinais serão disputadas no dia 21, sábado, a partir das 17h. De um lado da chave, o melhor primeiro colocado entre os três grupos enfrentará o melhor segundo colocado. A outra semifinal será decidida entre os outros dois líderes de grupo. A grande final está prevista para as 17h do domingo, 22.
SERVIÇO
A transmissão oficial da CSV será feita pelo site e YouTube da confederação, no link: www.voleysur.org
Campeonato Sul-Americano de Clubes Feminino 2026
De 18 a 22 de fevereiro - Polideportivo "Lucha" Fuentes de Villa El Salvador, Lima, Peru
JOGOS
Sesi Vôlei Bauru x Club UVIV (EQU) I 19/02 - 14h45
Sesi Vôlei Bauru x Regatas Lima (PER) I 20/02 - 17h
Grupo A
Allianza Lima - Peru
BCO Republica - Uruguai
Universidad San Martin - Peru
Grupo B
Boston College - Chile
Olympic - Bolívia
Osasco São Cristóvão Saúde - Brasil
Grupo C
Club UVIV - Equador
Regatas Lima - Peru
Sesi Vôlei Bauru - Brasil