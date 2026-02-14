Vendo a matéria sobre o dr. Cury, tenista (JC da semana passada), ex-tenista agora, pai, marido, avó, médico, amigo, fiquei emocionado, pois é uma das 10 pessoas mais educadas da minha vida, sempre respeitando as pessoas, afetuosamente, e lhe encontro quase sempre, pois frequento sua clínica, tratando com o dr. Lauro Seda Jr.

Sucesso na sua caminhada e Sky muito grato pela sua sempre preocupação com minha saúde e me elogiando como profissional de relações públicas e minha multifuncionalidade.

Que Deus e o Universo lhe deem muitos anos de vida, mais saúde e sabedoria. Avante!