O Supremo Tribunal Federal sempre ocupou um lugar central na arquitetura institucional brasileira. Criado para ser o guardião da Constituição, sua missão primordial é clara: impedir abusos de poder, assegurar direitos fundamentais e preservar o equilíbrio entre os Poderes. Em qualquer democracia moderna, uma Corte constitucional forte é não apenas desejável, mas necessária. O problema começa quando a força institucional deixa de significar proteção e passa a significar substituição da política.

Nos últimos anos, o STF assumiu um papel que vai muito além do controle de constitucionalidade. O tribunal passou a decidir temas que, em essência, pertencem à arena política, como políticas públicas, funcionamento de instituições, disputas eleitorais, investigações criminais com impacto político direto e até a própria dinâmica entre Executivo e Legislativo. Não se trata apenas de julgar a constitucionalidade das regras do jogo, mas frequentemente de definir o próprio jogo.

Um dos sinais mais claros dessa transformação está no volume de decisões monocráticas. Dados públicos recentes indicam que aproximadamente quatro em cada cinco decisões da Corte são tomadas individualmente por ministros, sem deliberação do plenário. O modelo constitucional brasileiro foi concebido para privilegiar a colegialidade justamente porque ela reduz arbitrariedades, amplia o debate jurídico e produz segurança institucional. Quando decisões estruturais passam a depender de apenas um magistrado, o tribunal deixa de funcionar como órgão coletivo e passa a operar como múltiplos centros decisórios autônomos.