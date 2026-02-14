Texto costuma ter diversas definições, mas é comum relacioná-lo a sentido e intenção. Por isso, texto tem a ver com contexto: quem negocia e atribui sentido é o ser humano com outros seres humanos, assim como quem tem intenção ou interesse na comunicação social realizada é também o ser humano.

Diante disso, como aceitar que, realmente, a inteligência artificial (IA) gera textos? A IA, a exemplo do popular ChatGPT, está mais para uma geradora de cálculos em forma de palavras. São análises estatísticas expostas de modo verbal — não textos, no sentido forte e humano do termo.

Quem gera o texto é o ser humano. Seja escrevendo diretamente com caneta no caderno, com Word no computador ou na interface de uma IA: quem gera texto é sempre o ser humano.