O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru publicou no Diário Oficial deste sábado (14) o decreto que estabelece a recomposição de 7,80% nas tarifas de água, esgoto e serviços da autarquia. O novo índice será aplicado a partir de 2 de março de 2026.

Segundo a autarquia, a recomposição tarifária considera o índice inflacionário acumulado entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, fixado em aproximadamente 4,46% (IPCA). "A adequação visa garantir a sustentabilidade financeira da autarquia frente ao aumento dos custos de insumos operacionais que também acompanham a contínua expansão urbana de Bauru", argumenta o DAE.

A assessoria de imprensa informa ainda que "além da reposição da perda inflacionária, a medida é tecnicamente necessária para manter o ritmo acelerado de obras e melhorias registrado nos últimos anos. A recomposição assegura a viabilidade e a execução de novos investimentos estratégicos previstos, com foco direto na ampliação da capacidade de produção de água e no projeto de expansão da reservação superficial da lagoa de captação do Rio Batalha".