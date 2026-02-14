J. A. Hynek, americano, astrônomo, cientista. Cético no que tan-gia aos ufos. Militares o contrataram: tinham como escopo desmistificar a verdade fática. Temiam a histeria coletiva nos EUA. Hynek trabalhou investigando ufos de 1947 a 1969.

Paulatinamente, ele mudou de posição : ufos eram reais. Jacques F. Vallée, francês, astrônomo, cientista. Aliou-se a Hynek. Publicou o livro: "Passaporte para Magônia: do folclore aos ufos".

Onde disse que ufos vêm de outra realidade, de um universo paralelo. Foram pessoas incultas que interpretaram o fenômeno como meras entidades mitológicas. Sem um viés científico. Cansado de mentir ele fundou em 1973 uma ONG: "Centro de estudos de ufos".