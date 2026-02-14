O ano de 2026 no Brasil terá 11 feriados em dias úteis, dentre os quais 7 que serão emendados por serem na segunda-feira e na sexta-feira. E depois do Carnaval, já pinta o clima para a Copa do Mundo e a consequente liberação das atividades nos dias dos jogos da Seleção Brasileira. Se ganhar a Taça, então, é só alegria!

Passada a Copa, se acirra o clima eleitoral para a campanha presidencial, de governadores, deputados e de senadores. Ou seja, será um ano economicamente improdutivo. Dizem os historiadores que o general De Gaulle, que presidia a França, nunca citou a frase de que o Brasil 'não é um País sério'. E que teria partido de um embaixador brasileiro lá residente. Mas, independentemente de quem disse a famosa frase, ela cai muito bem para o ano de 2026 que se avizinha.