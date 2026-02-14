14 de fevereiro de 2026
FOLIA DE BAURU

JCNET mantém tradição e transmite ao vivo o Carnaval 2026

da Redação
Tempo de leitura: 1 min
O Carnaval de Bauru em 2026 promete mais uma vez movimentar a avenida Jorge Zaiden, consolidando a festa como uma das mais tradicionais manifestações culturais da cidade. Reforçando seu compromisso com a informação e a valorização da cultura e comunidades locais, o JCNET/Jornal da Cidade realiza nestes dias 14 e 16 de fevereiro, a transmissão completa e ao vivo do Carnaval de rua.

A cobertura começa a partir das 19h e será exibida na íntegra pelo canal oficial no YouTube, o JCNETBAURU, e dentro do portal JCNET. Será uma transmissão full time e totalmente ao vivo, levando toda a energia, cores e emoção da avenida para o público que acompanha de casa ou de qualquer lugar.

Com uma equipe formada por mais de 20 profissionais diretamente da avenida Jorge Zaiden, o JCNET garante uma cobertura dinâmica, com imagens exclusivas, entrevistas, bastidores e todos os detalhes dos desfiles e apresentações. O tradicional camarote do Jornal da Cidade recebe patrocinadores, parceiros e personalidades da cidade durante os dois dias de festa.

Ao longo dos anos, a transmissão do Carnaval pelo JCNET se tornou parte da própria história da festa em Bauru, ampliando o alcance do evento e registrando momentos que marcam gerações.

A transmissão do Carnaval 2026 conta com o patrocínio do Instituto Markinho Souza, Concilig, Bebidas Conquista, Essencial Container, Unimed Bauru, Clínica InSer - Psicologia, Neuropsicologia e Saúde, Jalovi, Lume Light Comunicação Visual, Old West Hamburgueria, Croissant & Cia, Gela Beer House, Gran Prime Automóveis, GR Produções, Vero Internet, Mantovani Buffet e Chopp Colônia.

Com tradição, credibilidade e inovação, o JCNET reafirma seu papel como o principal canal de cobertura dos grandes eventos da cidade, levando o Carnaval de Bauru para além da avenida e conectando toda a comunidade à maior festa popular do Brasil.

