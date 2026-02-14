O Carnaval de Bauru em 2026 promete mais uma vez movimentar a avenida Jorge Zaiden, consolidando a festa como uma das mais tradicionais manifestações culturais da cidade. Reforçando seu compromisso com a informação e a valorização da cultura e comunidades locais, o JCNET/Jornal da Cidade realiza nestes dias 14 e 16 de fevereiro, a transmissão completa e ao vivo do Carnaval de rua.

A cobertura começa a partir das 19h e será exibida na íntegra pelo canal oficial no YouTube, o JCNETBAURU, e dentro do portal JCNET. Será uma transmissão full time e totalmente ao vivo, levando toda a energia, cores e emoção da avenida para o público que acompanha de casa ou de qualquer lugar.

Com uma equipe formada por mais de 20 profissionais diretamente da avenida Jorge Zaiden, o JCNET garante uma cobertura dinâmica, com imagens exclusivas, entrevistas, bastidores e todos os detalhes dos desfiles e apresentações. O tradicional camarote do Jornal da Cidade recebe patrocinadores, parceiros e personalidades da cidade durante os dois dias de festa.