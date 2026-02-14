O Sesi Bauru foi superado em 3 sets a 2 pelo Vôlei Renata (22x25; 23x25; 25x18; 32x30; 13x15) na noite dessa sexta-feira (13), na Arena Paulo Skaf, válido pela sexta rodada do returno da Superliga 25-26. O time de Bauru saiu de dois sets em desvantagem e empatou a partida para conquistar um ponto.

Com o resultado, o Sesi Bauru segue na nona colocação, agora com 23 pontos em oito vitórias e nove derrotas. A próxima partida na Superliga do Sesi Bauru será contra o JF Vôlei. O jogo será no Ginásio Municipal de Juiz de Fora no domingo, 22, às 18h, válido pela sétima rodada do returno da liga nacional.

Ao final da partida, Bruno Lima foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gui Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 32 pontos.

O jogo

Para o clássico paulista em casa, o Sesi Bauru foi para a partida com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.

O Sesi Bauru começa o jogo já abrindo vantagem no placar, tendo sucesso no sistema de defesa e contra-ataque para chegar em 8 a 4, mas vê o time visitante encostar na ótima passagem de Adriano pelo saque, pontuando no fundamento e virando o placar em 8 a 9, na primeira parada do time de Bauru. O set segue muito equilibrado, com as duas equipes trocando pontos na virada de bola, mas o Vôlei Renata volta a ter sequência de pontos e abre 17 a 20, no segundo tempo do Sesi Bauru. Após a pausa, o time da casa consegue a virada de bola e pressiona no saque e bloqueio, forçando a parada do Vôlei Renata em 22 a 24. Com o pedido de tempo para organizar a virada de bola, o visitante fecha em 22 a 25.

Na segunda parcial, o Sesi Bauru novamente começa em vantagem, mas vê o Vôlei Renata reagir na sequência de contra-ataques, levando à parada do mandante em 11 a 9. O time de Bauru consegue abrir vantagem e chega a ter quatro pontos de frente, mas usa seu segundo tempo em 17 a 17 após sequência de Adriano no saque. O Vôlei Renata chega ao set point e o Sesi Bauru pressiona no saque e bloqueio, mas vê o adversário fechar em 23 a 25.

O Sesi Bauru inicia o terceiro set novamente a frente, aproveitando-se dos erros do adversário e dos pontos de contra-ataque para abrira 11 a 6 no primeiro pedido de tempo do visitante. Mesmo com a interrupção, o Sesi Bauru controla a parcial e força o time campineiro a perder eficiência nos ataques, parando pela segunda vez em 17 a 11 após erro na virada de bola. O saque campineiro volta a dificultar o trabalho ofensivo do Sesi Bauru que para após dois pontos em sequência do visitante em 18 a 13. O tempo tem efeito e o time da casa volta a pressionar no saque e bloqueio, pontuando nos contra-ataques e abrindo vantagem até fechar em 25 a 18 na virada de bola de Barreto.

Na quarta parcial, o Sesi Bauru começa cometendo mais erros que o adversário, usando o pedido de tempo duas vezes rapidamente em 6 a 9 e 9 a 14 na pressão de saque e bloqueio campineira. A equipe da casa cresce no set, aumentando o volume de jogo e convertendo os contra-ataques, forçando a primeira parada do Vôlei Renata em 13 a 15. O set se equilibra e o Sesi Bauru encosta na reta final, tendo 21 a 22 no segundo tempo do visitante. Os times seguem trocando pontos com muito equilíbrio, e com bloqueios fundamentais o Sesi Bauru segue vivo na parcial, salva match points e fecha o set em 32 a 30 no erro do adversário.

O tie-break segue o equilíbrio de toda a partida, com as duas equipes trocando pontos em sequência e tendo sucesso na virada de bola. O Sesi Bauru tem a primeira vantagem na troca de lados e força a primeira parada do Vôlei Renata em 10 a 8 no contra-ataque de Vaccari. O time de Campinas volta a parcial e consegue a sequência necessária para empatar e virar o set após dois pontos de bloqueio, forçando a parada de Anderson Rodrigues no 12 a 12 e 12 a 13. Na virada de bola, o Vôlei Renata fecha em 13 a 15.