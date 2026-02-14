14 de fevereiro de 2026
NBB CAIXA

Bauru Basket encara o Vasco da Gama no Carnaval

da Redação
Tempo de leitura: < 1 min
Bryan Assis/Divulgação
Alex 'Brabo' Garcia
Alex 'Brabo' Garcia

Depois de vencer o KTO/Minas na última terça (10) e ter duas rodadas em casa pelo segundo turno do NBB Caixa, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit inicia uma sequência de três partidas no Rio de Janeiro durante este Carnaval.

A primeira será na segunda-feira de Carnaval (16), às 20h, contra o Vasco da Gama.

Depois, a equipe de Bauru vai encarar o Botafogo e Flamengo, nos dias 19 (quinta) e 21 (sábado), respectivamente.

Com a última vitória, o Dragão subiu para a 10ª colocação do campeonato nacional, com 14 vitórias e 12 derrotas.

