Durante operação deflagrada pela Polícia Civil com objetivo de combater o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (12), três adultos foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).

Na primeira ocorrência, policiais civis cumpriram pela manhã mandado de busca judicial em um imóvel na cidade após investigações revelarem a utilização dele como ponto de venda de entorpecentes.

Durante a ação, as equipes localizaram expressiva quantidade de drogas, entre elas dezenas de pinos com cocaína e porções de crack, além de materiais utilizados no preparo e na embalagem da droga.