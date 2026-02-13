Durante operação deflagrada pela Polícia Civil com objetivo de combater o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (12), três adultos foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).
Na primeira ocorrência, policiais civis cumpriram pela manhã mandado de busca judicial em um imóvel na cidade após investigações revelarem a utilização dele como ponto de venda de entorpecentes.
Durante a ação, as equipes localizaram expressiva quantidade de drogas, entre elas dezenas de pinos com cocaína e porções de crack, além de materiais utilizados no preparo e na embalagem da droga.
Também foram encontradas na casa munições intactas de calibre 12, reforçando a suspeita de atividade criminosa no local. Um homem adulto foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido.
As equipes também cumpriram mandado de busca em outro endereço, onde havia diversas porções de cocaína fracionadas e prontas para a venda e em estado bruto, balança de precisão e dinheiro.
Segundo a apuração, a atividade ilícita era realizada dentro da residência, inclusive quando um dos investigados não estava. Um casal foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.
Nos dois casos, os maiores de idade permaneceram à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia, e tiveram as prisões preventivas solicitadas pela autoridade policial.