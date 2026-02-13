14 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM AVAÍ

Aldeia Kopenoti terá ações sociais e de saúde neste feriado

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Neste sábado (14) e domingo (15), a ação será das 9h às 18h; na segunda-feira (16), o atendimento ocorre das 9h às 12h
Neste sábado (14) e domingo (15), a ação será das 9h às 18h; na segunda-feira (16), o atendimento ocorre das 9h às 12h

Avaí - Voluntários do projeto social Servir, que percorre regiões em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil, realizarão, neste feriado prolongado, a terceira edição de um evento que oferece atendimentos em diversas áreas na Aldeia Kopenoti, localizada na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru).

Neste sábado (14) e domingo (15), a ação será das 9h às 18h. Na segunda-feira (16), o atendimento ocorre das 9h às 12h. O pacote de serviços inclui consultas gratuitas com médicos (clínico geral e neurologista) e psicólogos para a população indígena.

Além disso, serão oferecidos tratamentos odontológicos e protéticos (próteses dentárias e dentaduras), orientações nutricionais e corte de cabelo. Já os pets da aldeia receberão atendimentos especializados realizados por veterinários voluntários.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários