Avaí - Voluntários do projeto social Servir, que percorre regiões em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil, realizarão, neste feriado prolongado, a terceira edição de um evento que oferece atendimentos em diversas áreas na Aldeia Kopenoti, localizada na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru).

Neste sábado (14) e domingo (15), a ação será das 9h às 18h. Na segunda-feira (16), o atendimento ocorre das 9h às 12h. O pacote de serviços inclui consultas gratuitas com médicos (clínico geral e neurologista) e psicólogos para a população indígena.

Além disso, serão oferecidos tratamentos odontológicos e protéticos (próteses dentárias e dentaduras), orientações nutricionais e corte de cabelo. Já os pets da aldeia receberão atendimentos especializados realizados por veterinários voluntários.