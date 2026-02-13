Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) anunciou, nesta sexta-feira (13), a abertura de um novo credenciamento para médicos especialistas interessados em integrar a rede municipal de saúde. A iniciativa reforça o compromisso da administração com ampliação e qualificação dos atendimentos oferecidos à população.

Estão sendo credenciados profissionais que atuam nas seguintes especialidades: Neuropediatria, Neurologia, Psiquiatria, Ginecologia, Pediatria, Gastroenterologia e Endocrinologia.

"O objetivo é fortalecer a assistência especializada no município, garantindo mais acesso, agilidade nos atendimentos e cuidado humanizado aos pacientes", ressalta, em nota.