Pausa carnavalesca
A política em Bauru vai dar um tempo por quatro dias a partir deste sábado para retornar somente na Quarta-Feira de Cinzas (18). Até lá, os pontos facultativos de Carnaval fecham a Prefeitura e a Câmara Municipal, ficando apenas os serviços essenciais em funcionamento. A sessão do Legislativo será realizada no dia 19 à tarde (13h). Na folga, certamente as conversas não vão parar, principalmente as eleitorais.
Pauta da sessão
Apenas um processo estará em discussão: um veto parcial encaminhado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD). O veto refere-se ao artigo 4º do Autógrafo n.º 8.091, que autorizou o Executivo a efetivar repasse de recursos públicos para as entidades Aelesab e Associação Elas.
Prestação de contas
O artigo alvo do veto estipula que "a prestação de contas dos recursos utilizados deverá ser encaminhada à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru trimestralmente". A prefeita argumenta que o conteúdo do artigo é inconstitucional, pois viola o princípio da separação de poderes ao impor obrigação administrativa típica ao Poder Executivo. Vai gerar debate.
Suéllen com Lula?
Nas muitas e sugestivas rodas de conversa sobre política nos cafés, um militante político comentou sobre a grande proximidade da prefeita Suéllen Rosim com Gilberto Kassab e a possibilidade de que, no segundo semestre, ela esteja no mesmo palanque do presidente Lula.
O tempo dirá
O PSD de Kassab integra o governo do PT, no qual controla três ministérios. Kassab flerta com os dois maiores polos da política nacional - à esquerda e à direita. Em eventual segundo turno, ele pode fechar apoio a Lula (talvez até a vice-candidatura), a depender de como as intenções de voto estarão até lá.
Mesmo palanque
Sendo assim, Suéllen, principalmente se for candidata, estaria num arco de apoio a Lula, tendo sua principal opositora em Bauru, vereadora e pré-candidata a deputada estadual Estela Amagro (PT), no mesmo barco. É apenas uma divagação. Mas que ficaria muito curioso, não há dúvida.
Zeca Simonelli
O respeitado empresário bauruense Zeca Simonelli, diretor do Ciesp e Fiesp, recebeu Moção de Aplauso do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), na Câmara Municipal, na última quinta-feira (12). Na entrega, Zeca foi instado nos discurso de um dos amigos presentes a se lançar na vida pública. Não é de agora que ele recebe convites desta natureza. Ficou pensativo...