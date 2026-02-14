Pausa carnavalesca

A política em Bauru vai dar um tempo por quatro dias a partir deste sábado para retornar somente na Quarta-Feira de Cinzas (18). Até lá, os pontos facultativos de Carnaval fecham a Prefeitura e a Câmara Municipal, ficando apenas os serviços essenciais em funcionamento. A sessão do Legislativo será realizada no dia 19 à tarde (13h). Na folga, certamente as conversas não vão parar, principalmente as eleitorais.

Pauta da sessão

Apenas um processo estará em discussão: um veto parcial encaminhado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD). O veto refere-se ao artigo 4º do Autógrafo n.º 8.091, que autorizou o Executivo a efetivar repasse de recursos públicos para as entidades Aelesab e Associação Elas.

Prestação de contas

O artigo alvo do veto estipula que "a prestação de contas dos recursos utilizados deverá ser encaminhada à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru trimestralmente". A prefeita argumenta que o conteúdo do artigo é inconstitucional, pois viola o princípio da separação de poderes ao impor obrigação administrativa típica ao Poder Executivo. Vai gerar debate.