Itapuí - Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM) resultou, nesta sexta-feira (13), na prisão em flagrante de dois adultos e na apreensão de um adolescente por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). Na ação, as equipes retiraram de circulação grande quantidade de entorpecentes.
A operação teve início após investigação que apontou um sítio na cidade como ponto de venda e depósito de drogas. Segundo o apurado, quando havia entorpecente disponível para a comercialização, uma luz externa permanecia acesa como forma de sinalização.
De posse de mandado de busca, as equipes se dirigiram ao imóvel e constataram a luz acesa. Durante as buscas, acompanhadas pela mãe da moradora, foram localizados, no quarto de F.C.S., 29 anos, diversos comprimidos com características semelhantes a ecstasy escondidos dentro de um baú.
A mulher foi localizada posteriormente em seu local de trabalho e levada até a residência. Com autorização judicial e fornecimento de senha, o celular dela foi analisado.
No aparelho, os policiais encontraram fotos de pesagem de drogas — com registros indicando terem sido feitas no próprio sítio — além de conversas com L.M.T., de 31 anos, que está preso. De acordo com a investigação, ele exerceria a liderança do grupo criminoso de dentro do sistema prisional.
Após diligências, os policiais chegaram até a casa de S.A.R.R.C., 23 anos, funcionário de um supermercado da cidade. No local, foram apreendidos três tijolos de maconha, porções fracionadas da droga, uma porção bruta de cocaína e tubetes com entorpecente, além de balança de precisão e material para embalo.
Durante a apuração, também foi identificado o envolvimento de um adolescente de 16 anos. Ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) ao chegar em sua residência.
Diante dos fatos, a mulher de 29 anos e o homem de 23 anos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por atos infracionais análogos ao tráfico e à associação para o tráfico.
Já L.M.T., apontado pela polícia como líder do esquema, deverá ser formalmente indiciado após a conclusão do relatório pericial dos aparelhos celulares apreendidos. Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde ficaram à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.