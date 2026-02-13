Itapuí - Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM) resultou, nesta sexta-feira (13), na prisão em flagrante de dois adultos e na apreensão de um adolescente por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). Na ação, as equipes retiraram de circulação grande quantidade de entorpecentes.

A operação teve início após investigação que apontou um sítio na cidade como ponto de venda e depósito de drogas. Segundo o apurado, quando havia entorpecente disponível para a comercialização, uma luz externa permanecia acesa como forma de sinalização.

De posse de mandado de busca, as equipes se dirigiram ao imóvel e constataram a luz acesa. Durante as buscas, acompanhadas pela mãe da moradora, foram localizados, no quarto de F.C.S., 29 anos, diversos comprimidos com características semelhantes a ecstasy escondidos dentro de um baú.