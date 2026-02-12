13 de fevereiro de 2026
EM PIRAJUÍ

Polícia Civil prende homem que trocou itens por celular furtado

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
O celular foi apreendido e restituído à vítima
Pirajuí - Policiais civis da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (12), comerciante da cidade pelo crime de receptação qualificada. Ele estava com aparelho celular que havia sido furtado nas imediações de um estabelecimento comercial na região central.

De acordo com informações da polícia, após o registro do boletim de ocorrência (BO) envolvendo a subtração do celular, equipes da unidade policial iniciaram as investigações, diligências e também a análise de dados de geolocalização fornecidos pela vítima.

O aparelho foi localizado por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) em um bar nas proximidades do Terminal Rodoviário. O proprietário admitiu ter recebido o celular em troca de mercadorias de baixo valor, apesar da discrepância entre o valor dele e os itens.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada e ficou à disposição da Justiça em uma cadeia na região aguardando apresentação na audiência de custódia. O aparelho foi apreendido e restituído à vítima. A Polícia Civil informou que segue com as investigações visando à identificação do autor do furto.

