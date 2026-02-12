Pirajuí - Policiais civis da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (12), comerciante da cidade pelo crime de receptação qualificada. Ele estava com aparelho celular que havia sido furtado nas imediações de um estabelecimento comercial na região central.

De acordo com informações da polícia, após o registro do boletim de ocorrência (BO) envolvendo a subtração do celular, equipes da unidade policial iniciaram as investigações, diligências e também a análise de dados de geolocalização fornecidos pela vítima.

O aparelho foi localizado por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) em um bar nas proximidades do Terminal Rodoviário. O proprietário admitiu ter recebido o celular em troca de mercadorias de baixo valor, apesar da discrepância entre o valor dele e os itens.