Botucatu - Na tarde desta quinta-feira (12), a Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu em flagrante um homem de 28 anos, cadeirante, que comercializava drogas na presença de uma sobrinha de 11 anos, no Distrito de Rubião Júnior.

Os policiais civis realizavam diligências na localidade quando receberam denúncia anônima indicando intensa atividade de tráfico na residência do suspeito, no Jardim Botucatu. Segundo o registro policial, o homem foi abordado no quintal, ao lado da sobrinha de 11 anos, e admitiu ter drogas em sua posse.

Ele entregou à equipe um pacote contendo cinco porções de maconha, 67 pinos com cocaína, R$ 55,00 em dinheiro e um caderno contendo anotações sobre o comércio ilegal. De acordo com a Polícia Civil, a criança presenciava a rotina criminosa do tio, que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Estufa