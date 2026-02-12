13 de fevereiro de 2026
EM JAÚ

Polícia Civil recupera dezenas de peças furtadas de cemitério

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
O suposto receptador das peças já foi identificado e as equipes prosseguem nos trabalhos investigativos visando à identificação e à responsabilização dos autores dos furtos
Jaú - Nesta quinta-feira (12), após investigações, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), em uma ação conjunta com equipes da prefeitura, recuperou dezenas de peças de bronze que haviam sido furtadas de túmulos do Cemitério Municipal de Jaú. Após os trâmites legais, elas serão restituídas aos respectivos proprietários e familiares.

Os objetos estavam no interior de uma residência desabitada e foram localizados após uma série de diligências realizadas pela Polícia Civil com o objetivo de coibir os furtos e recuperar as peças subtraídas. De acordo com a corporação, o suposto receptador já foi identificado e as equipes prosseguem nos trabalhos investigativos visando à identificação e à responsabilização dos autores dos furtos.

