Lins - Após alertar a população sobre o risco de inundações, agendar reuniões com empresários e suspender aulas, nesta quinta-feira (12), equipes da Prefeitura de Lins (102 quilômetros de Bauru) e representantes de órgãos técnicos estaduais vistoriaram açudes localizados na zona rural do município para verificar eventuais danos nas estruturas.

A fiscalização foi feita pelo prefeito João Pandolfi, equipes técnicas das Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Segurança e Comunicação, bem como da Defesa Civil, e integrantes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) e da Defesa Civil da Regional de Bauru.

"A visita teve como objetivo a vistoria de açudes localizados na zona rural do município", diz o Executivo, em postagem no Facebook. "Após análise técnica, as entidades responsáveis irão elaborar e emitir um relatório conclusivo sobre a situação. A Prefeitura aguarda avaliação oficial, que deverá orientar as próximas medidas a serem adotadas".

Alerta