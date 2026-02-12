Lins - Após alertar a população sobre o risco de inundações, agendar reuniões com empresários e suspender aulas, nesta quinta-feira (12), equipes da Prefeitura de Lins (102 quilômetros de Bauru) e representantes de órgãos técnicos estaduais vistoriaram açudes localizados na zona rural do município para verificar eventuais danos nas estruturas.
A fiscalização foi feita pelo prefeito João Pandolfi, equipes técnicas das Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Segurança e Comunicação, bem como da Defesa Civil, e integrantes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) e da Defesa Civil da Regional de Bauru.
"A visita teve como objetivo a vistoria de açudes localizados na zona rural do município", diz o Executivo, em postagem no Facebook. "Após análise técnica, as entidades responsáveis irão elaborar e emitir um relatório conclusivo sobre a situação. A Prefeitura aguarda avaliação oficial, que deverá orientar as próximas medidas a serem adotadas".
Alerta
De acordo com a Prefeitura de Lins, o sinal de alerta sobre o risco de inundações surgiu na segunda-feira (9), quando uma água barrenta foi detectada no Córrego Campestre, mesmo com ausência de chuvas. As investigações levaram até um açude na zona rural, onde foi constatado transbordamento de água.
Diante do risco de rompimento da estrutura, que poderia levar ao alagamento de áreas no entorno do córrego Campestre, o Executivo informou que reuniu-se com empresários instalados na região para avaliar a situação e, nesta quinta-feira, decidiu suspender as aulas em uma creche e em uma escola infantil.