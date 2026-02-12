Jaú - Como parte de uma investigação relacionada ao recente desaparecimento de um homem em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (12), um suspeito de envolvimento no caso e apreendeu uma arma de fogo, além de um veículo e aparelho celular.

De acordo com nota divulgada pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4), a ação ocorreu após monitoramento do carro do investigado, que foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança nas proximidades da vítima durante diligências relacionadas ao desaparecimento.

Com o homem, foram apreendidos, além do veículo, um revólver calibre .38, celular e cartão de visita. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu preso, aguardando a apresentação na audiência de custódia.