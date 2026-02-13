Almoço emedebista

Confirmando o que informamos na coluna anterior, apuramos que os vereadores Sandro Bussola e Markinho Souza, ambos do MDB, almoçaram com o líder do partido nesta quinta-feira (12), Rodrigo Mandaliti. O assunto foi a pré-candidatura emedebista para deputado estadual. Mandaliti não deve ser o pré-candidato e a costura agora passa pelos dois parlamentares. Mas há um terceiro ingrediente neste cardápio.

Prado na mesa

Quem pode desembarcar de mala e cuia no MDB de Bauru é o ex-secretário de Habitação e ex-prefeito de Lençóis Paulista Anderson Prado. Ele chegaria para ser o pré-candidato do partido a deputado estadual. As conversações estariam ainda na fase inicial. Prado teria de deixar o PSD, onde ainda não tem legenda garantida para candidatura e onde há um congestionamento de pré-candidaturas a estadual (Junior Rodrigues e Lúcia Rosim).

Maldonado e Madalena

Os bastidores da política local seguem movimentados em todos os quadrantes. O também vereador e pré-candidato a deputado federal André Maldonado (PP) e o deputado estadual Ricardo Madalena (PL) estão conversando para uma dobrada na região. André Maldonado consolida sua pré-candidatura à Câmara Federal a cada dia e nova conversa.