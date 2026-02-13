Almoço emedebista
Confirmando o que informamos na coluna anterior, apuramos que os vereadores Sandro Bussola e Markinho Souza, ambos do MDB, almoçaram com o líder do partido nesta quinta-feira (12), Rodrigo Mandaliti. O assunto foi a pré-candidatura emedebista para deputado estadual. Mandaliti não deve ser o pré-candidato e a costura agora passa pelos dois parlamentares. Mas há um terceiro ingrediente neste cardápio.
Prado na mesa
Quem pode desembarcar de mala e cuia no MDB de Bauru é o ex-secretário de Habitação e ex-prefeito de Lençóis Paulista Anderson Prado. Ele chegaria para ser o pré-candidato do partido a deputado estadual. As conversações estariam ainda na fase inicial. Prado teria de deixar o PSD, onde ainda não tem legenda garantida para candidatura e onde há um congestionamento de pré-candidaturas a estadual (Junior Rodrigues e Lúcia Rosim).
Maldonado e Madalena
Os bastidores da política local seguem movimentados em todos os quadrantes. O também vereador e pré-candidato a deputado federal André Maldonado (PP) e o deputado estadual Ricardo Madalena (PL) estão conversando para uma dobrada na região. André Maldonado consolida sua pré-candidatura à Câmara Federal a cada dia e nova conversa.
Isenção de IPTU
O vereador Junior Lokadora (Podemos) protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que dá isenção de IPTU para moradores de ruas de terra. O projeto tramitará primeiro pelas comissões da Casa de leis e se tudo estiver certo irá para votação. De acordo com a justificativa, o projeto tem por finalidade corrigir uma distorção histórica na política tributária municipal, que penaliza contribuintes residentes em vias desprovidas de pavimentação asfáltica, apesar de recolherem o IPTU. Discussão de constitucionalidade à vista.
Dinheiro das multas
A transparência na arrecadação e destinação dos valores das multas de trânsito é outro projeto que deu entrada na Câmara e também seguirá para análise das comissões. De autoria do vereador André Maldonado (PP), o projeto pretende deixar claro aos munícipes qual uso está sendo dado aos valores arrecadados e que vão diretamente para o caixa da Prefeitura, que depois repassa à Emdurb por meio de pagamento pelos serviços relacionado ao trânsito.
Entulho acumulado
Moradores de Bauru têm enfrentado dificuldades para descartar entulhos de construção e materiais recicláveis nos Ecopontos da cidade. As unidades não estão recebendo os resíduos, o que tem obrigado a população a retornar para casa com o material. As reclamações chegaram ao vereador Natalino da Pousada que, na manhã desta segunda-feira, esteve na unidade da Pousada da Esperança I para verificar a situação.
Vai cobrar
Ao final da visita, Natalino afirmou que irá cobrar providências da prefeita Suéllen Rosim (PSD) para que o serviço volte a funcionar de forma adequada e atenda à população. “Ecoponto precisa atender a demanda e manter a cidade limpa”, disse o vereador.