A Prefeitura de Bauru promove neste sábado (14), das 9h às 12h, o evento ‘Adote um Amigo’, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) com apoio do CCZ, integra o Programa ‘Amigo Caramelo’ e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos adultos e idosos que aguardam um novo lar.
O evento busca ampliar o acesso de moradores interessados em adotar um animal, especialmente aqueles que não conseguem comparecer ao local de segunda a sexta-feira. Todos os animais adultos e idosos estão castrados, microchipados, vacinados e vermifugados. Também estarão disponíveis para adoção cães filhotes.
Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de residência. A orientação é para que os adotantes levem coleira com guia para os cães, e caixa de transporte obrigatória para os gatos. A Semab reforça que a adoção é um ato de amor e responsabilidade, e lembra que abandono e maus-tratos a animais são crimes passíveis de multa e reclusão.
Neste mês, a campanha Fevereiro Roxo Pet incentiva a adoção de animais idosos, e conscientiza sobre as doenças crônicas que podem acometer cães e gatos idosos, como a Síndrome da Disfunção Cognitiva - condição neurodegenerativa progressiva, semelhante à Doença de Alzheimer, além de outras enfermidades comuns ao envelhecimento que exigem cuidados contínuos, diagnóstico adequado e acompanhamento médico-veterinário regular. Com esses cuidados, os animais podem manter uma boa qualidade de vida junto aos tutores.
SERVIÇO
Evento ‘Adote um Amigo’ com cães e gatos adultos e idosos
Data – 14/02 (sábado), das 9h às 12h
Local – Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Rua Henrique Hunzicker, s/n – Jardim Bom Samaritano